В 1-м сезоне сериала «Миксология» в один незабываемый вечер в одном месте оказываются десять прежде незнакомых людей. Том уже десять лет не может отойти от разрыва со своей невестой, и друзья решают подстроить ему внезапное свидание вслепую. Майя – красивая и обаятельная женщина, которая отталкивает мужчин своей серьезностью и строгостью, ведь она – профессиональный юрист. Джессика и Фаб – давние подруги, которые любят соревноваться за мужское внимание. Их очередной целью становится сексуальный бармен Доминик. Брюс и Кэл – опытные охотники за девушками, ищущие приключений. А милая и невинная Лив безответно влюблена в чопорного британца Рона.