В 1 сезоне сериала «Северная Мафия» действие происходит в норвежской провинции, где в отдаленной лесной деревне базируется влиятельный криминальный клан Нелиханка. Несколько последних лет дела семьи ведет матриарх Брита – опасная преступница, держащая в страхе всю округу. Но рак постепенно забирает ее силы, и перед смертью женщина оставляет своим наследникам неформальное завещание, изложенной в четырех письмах – по конверту каждому из родных. Но супруг и младший сын женщины не хотят делить ни с кем свою преступную империю. Когда из тюрьмы возвращается старший наследник Самели, они ополчаются против него, несмотря на родную кровь.