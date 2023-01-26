Poromafia 2023, season 1

Poromafia season 1 poster
Poromafia
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
"Poromafia" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Северная Мафия» действие происходит в норвежской провинции, где в отдаленной лесной деревне базируется влиятельный криминальный клан Нелиханка. Несколько последних лет дела семьи ведет матриарх Брита – опасная преступница, держащая в страхе всю округу. Но рак постепенно забирает ее силы, и перед смертью женщина оставляет своим наследникам неформальное завещание, изложенной в четырех письмах – по конверту каждому из родных. Но супруг и младший сын женщины не хотят делить ни с кем свою преступную империю. Когда из тюрьмы возвращается старший наследник Самели, они ополчаются против него, несмотря на родную кровь.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Poromafia List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Hautajaiset
Season 1 Episode 1
26 January 2023
Perinnönjako
Season 1 Episode 2
26 January 2023
Velka
Season 1 Episode 3
2 February 2023
Salakuljetus
Season 1 Episode 4
9 February 2023
Kätkö
Season 1 Episode 5
16 February 2023
Hyökkäys
Season 1 Episode 6
23 February 2023
Kuka tappoi Ville Poikkipään?
Season 1 Episode 7
2 March 2023
Kosto
Season 1 Episode 8
9 March 2023
TV series release schedule
