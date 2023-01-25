Menu
Extraordinary 2023 - 2024 season 1

Extraordinary
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
"Extraordinary" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Экстраординарная» события разворачиваются в недалеком будущем. Мир мало чем отличается от привычного нам, но есть одна существенная деталь: около 10 лет назад необъяснимый катаклизм одарил всех взрослых землян различными суперсилами. Теперь никто не удивляется, если мимо окон десятиэтажки пролетает домохозяйка в фартуке или если мужчина случайно отрывает дверцу автобуса, пытаясь всего лишь сесть в него на остановке. Новая норма – это отклонение от нормы. Однако 25-летняя Джен боится признаться родным и друзьям, что у нее все еще нет никакого дара. Девушка отправляется на поиски своих способностей.

Series rating

7.4
Rate 16 votes
7.7 IMDb

"Extraordinary" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Have nots
Season 1 Episode 1
25 January 2023
Magic Bullets
Season 1 Episode 2
25 January 2023
Dead End Job
Season 1 Episode 3
25 January 2023
Pet Project
Season 1 Episode 4
25 January 2023
The Jen Show
Season 1 Episode 5
25 January 2023
The Real Poser Are The Friends We Made Along The Way
Season 1 Episode 6
25 January 2023
The Merry Monarch
Season 1 Episode 7
25 January 2023
Surprise!
Season 1 Episode 8
25 January 2023
