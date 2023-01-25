В 1 сезоне сериала «Экстраординарная» события разворачиваются в недалеком будущем. Мир мало чем отличается от привычного нам, но есть одна существенная деталь: около 10 лет назад необъяснимый катаклизм одарил всех взрослых землян различными суперсилами. Теперь никто не удивляется, если мимо окон десятиэтажки пролетает домохозяйка в фартуке или если мужчина случайно отрывает дверцу автобуса, пытаясь всего лишь сесть в него на остановке. Новая норма – это отклонение от нормы. Однако 25-летняя Джен боится признаться родным и друзьям, что у нее все еще нет никакого дара. Девушка отправляется на поиски своих способностей.