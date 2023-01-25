В 1 сезоне сериала «Пожар в клубе Kiss» события разворачиваются в Санта-Марии. Группа подростков отправляется на вечеринку в популярный ночной клуб Kiss, чтобы весело провести время, выпить и потанцевать. Среди них есть несовершеннолетние, сбежавшие на танцы без разрешения родителей. Но тот вечер оказывается роковым. Пока молодежь развлекается и наслаждается оглушительной музыкой, в одном из подсобных помещений клуба начинается пожар. Персонал не успевает вовремя среагировать на чрезвычайную ситуацию, и весь танцпол оказывается в ловушке. Родителям 242 погибших молодых людей остается лишь скорбеть и искать виноватых.