В 1 сезоне сериала «Прижать к канатам» из тюрьмы на программе УДО выходит одинокая мать и бывшая спортсменка Анхела. В юности она наделала немало ошибок, в результате чего оказалась за решеткой, оставив свою дочь без материнской любви и заботы. Сейчас девочка уже подросток, она считает свою маму преступницей и предательницей и не хочет к ней возвращаться. Однако Анхела, несмотря ни на что, любит своего ребенка. Она мечтает объяснить ей все и воссоединить распавшуюся семью. Она узнает, что девочка очень любит рестлинг, и решает подобраться к ней с неожиданной стороны. Героиня надевает маску и выходит на ринг в образе суперженщины.