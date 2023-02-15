В 1 сезоне сериала «Мила в мультивселенной» девушка по имени Мила живет в Бразилии вместе со своей матерью Элис. На свой шестнадцатый день рождения она получает особенный подарок. Теперь Мила может путешествовать между различными параллельными вселенными, в каждой из которых существует ее копия. Но это открытие омрачает страшное происшествие. Элис неожиданно пропадает без вести, оставив дочь на произвол судьбы. Мира уверена, что она сможет разыскать маму в мультивселенной. Она отправляется в опасный путь между своими телами, но попадается на глаза агентам межпространственной организации, которые контролируют перемещения.