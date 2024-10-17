В 1 сезоне сериала «Прадипы из Питтсбурга» в центре событий оказывается большое индийское семейство Прадипов. Мама, папа, бабушка и дети-подростки всю жизнь провели в грязном и густонаселенном провинциальном городке в родной Индии. Но теперь они хотят изменить свою судьбу и отправляются навстречу «американской мечте». Преодолев океан, колоритная семейка оказывается в идиллическом спальном пригороде в одном из штатов Америки. Подстриженные газоны, разносящие почту мальчишки, запах тостов и арахисового масла – что может быть менее похоже на прежнюю жизнь Прадипов? И все же им удается подружиться с новыми соседями.