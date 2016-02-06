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Ischu muzhchinu 2016, season 1

Ischu muzhchinu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ischu muzhchinu Seasons Season 1
Ищу мужчину 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 February 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Ischu muzhchinu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ищу мужчину» адвокат Ира давно ни с кем не встречается, посвящая все время работе и заботе о любимом сыне. Она красивая и умная женщина, но об отношениях с мужчинами даже думать не хочет. Ира приняла решение быть одной, чтобы вновь не разочароваться. Она упорно отвергает своих многочисленных ухажеров. Но у судьбы свои планы. На дне рождения подруги Ольги главная героиня знакомится с Валентином. Он не похож на остальных мужчин. Ира чувствует, что влюбляется. Правда, со временем она понимает, что Валя хранит от нее какой-то секрет. В его историях она все чаще замечает нестыковки...

Series rating

5.6
Rate 11 votes
5.8 IMDb

"Ischu muzhchinu" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 February 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 February 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 February 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 February 2016
TV series release schedule
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