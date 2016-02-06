В 1 сезоне сериала «Ищу мужчину» адвокат Ира давно ни с кем не встречается, посвящая все время работе и заботе о любимом сыне. Она красивая и умная женщина, но об отношениях с мужчинами даже думать не хочет. Ира приняла решение быть одной, чтобы вновь не разочароваться. Она упорно отвергает своих многочисленных ухажеров. Но у судьбы свои планы. На дне рождения подруги Ольги главная героиня знакомится с Валентином. Он не похож на остальных мужчин. Ира чувствует, что влюбляется. Правда, со временем она понимает, что Валя хранит от нее какой-то секрет. В его историях она все чаще замечает нестыковки...