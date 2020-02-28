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Slepoy povorot 2020, season 1

Slepoy povorot season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Slepoy povorot Seasons Season 1
Слепой поворот 12+
Title Сезон 1
Season premiere 28 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Slepoy povorot" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Слепой поворот» каскадерша Алиса после гибели супруга хочет продолжить семейное дело. Также она собирается провести собственное расследование и выяснить истинные обстоятельства гибели своего мужа. Спортивная красавица стремится доказать всему миру, что она справится с любыми трудностями самостоятельно. Однако под маской самоуверенности скрывается хрупкость и стремление обрести опору в крепком мужском плече. Подставить его хотят сразу два ухажера Алисы – приятель ее супруга Гена и клиент Леша. Алисе предстоит принять непростое решение, которое изменит всю ее дальнейшую жизнь.

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"Slepoy povorot" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 February 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 February 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 February 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 February 2020
TV series release schedule
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