В 1 сезоне сериала «Слепой поворот» каскадерша Алиса после гибели супруга хочет продолжить семейное дело. Также она собирается провести собственное расследование и выяснить истинные обстоятельства гибели своего мужа. Спортивная красавица стремится доказать всему миру, что она справится с любыми трудностями самостоятельно. Однако под маской самоуверенности скрывается хрупкость и стремление обрести опору в крепком мужском плече. Подставить его хотят сразу два ухажера Алисы – приятель ее супруга Гена и клиент Леша. Алисе предстоит принять непростое решение, которое изменит всю ее дальнейшую жизнь.