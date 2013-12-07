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Bereg Nadezhdy 2013, season 1

Bereg Nadezhdy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bereg Nadezhdy Seasons Season 1
Берег Надежды 12+
Title Сезон 1
Season premiere 7 December 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Bereg Nadezhdy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Берег надежды» Надежда Потапова и Леша Зотов живут в провинциальном прибрежном городке. Они давно влюблены друг друга. Но отец девушки, который руководит рыбхозом, недоволен их отношениями – он хочет, чтобы его единственная и горячо любимая дочь вышла замуж за мужчину с достатком и статусом. Потапов убежден, что молодой рыбак ничего не может дать его Надюше. Совсем другое дело Вержицкий! Партнер по бизнесу Потапова несколько раз намекал на то, что хотел бы жениться на Надежде. Рассудив, что это будет выгодной партией для дочери, Потапов с помощью интриг выдал дочь за нелюбимого.

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"Bereg Nadezhdy" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 December 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 December 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 December 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 December 2013
TV series release schedule
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