В 1 сезоне сериала «Берег надежды» Надежда Потапова и Леша Зотов живут в провинциальном прибрежном городке. Они давно влюблены друг друга. Но отец девушки, который руководит рыбхозом, недоволен их отношениями – он хочет, чтобы его единственная и горячо любимая дочь вышла замуж за мужчину с достатком и статусом. Потапов убежден, что молодой рыбак ничего не может дать его Надюше. Совсем другое дело Вержицкий! Партнер по бизнесу Потапова несколько раз намекал на то, что хотел бы жениться на Надежде. Рассудив, что это будет выгодной партией для дочери, Потапов с помощью интриг выдал дочь за нелюбимого.