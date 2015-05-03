Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Istina v vine 2015, season 1

Istina v vine season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Istina v vine Seasons Season 1
Истина в вине 12+
Title Сезон 1
Season premiere 3 May 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Istina v vine" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Истина в вине» Вика посвятила всю себя работе, отказавшись от семейных ценностей и душевной близости. По мнению девушки, в этом мире есть место только договорным отношениям между людьми, а купить и продать можно все что угодно. Все меняется, что карьера Виктории рушится. Ей приходится вернуться в семейную усадьбу, которую после смерти оставил ей дедушка. Он всю жизнь занимался виноделием. В провинции Виктория находит любимое дело и встречает человека, которого полюбил всем сердцем. В детстве они дружили, но после судьба надолго развела их. Вдвоем герои вступают в борьбу за землю, на которую положили глаз рейдеры...

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Istina v vine" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 May 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 May 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 May 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 May 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more