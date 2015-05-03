В 1 сезоне сериала «Истина в вине» Вика посвятила всю себя работе, отказавшись от семейных ценностей и душевной близости. По мнению девушки, в этом мире есть место только договорным отношениям между людьми, а купить и продать можно все что угодно. Все меняется, что карьера Виктории рушится. Ей приходится вернуться в семейную усадьбу, которую после смерти оставил ей дедушка. Он всю жизнь занимался виноделием. В провинции Виктория находит любимое дело и встречает человека, которого полюбил всем сердцем. В детстве они дружили, но после судьба надолго развела их. Вдвоем герои вступают в борьбу за землю, на которую положили глаз рейдеры...