В 1 сезоне сериала «Искупление» Надежда и Роман недавно поженились и обустроили уютный дом. Они неплохо зарабатывают, занимаются любимым делом и прекрасно ладят. Идиллические отношения заканчиваются после того, как на пороге появляется Валентина, мама Нади. Она бросила девочку двадцать лет назад, но теперь твердо намерена наверстать упущенное. Валентина весьма экстравагантным способом решила проверить преданность зятя ее дочери, начав соблазнять мужчину. Молодая семья оказалась на грани катастрофы. Надежде нелегко простить родную мать, а ее доверие к мужу начало стремительно таять...