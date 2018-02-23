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Iskuplenie 2018, season 1

Iskuplenie season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Iskuplenie Seasons Season 1
Искупление 16+
Title Сезон 1
Season premiere 23 February 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Iskuplenie" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Искупление» Надежда и Роман недавно поженились и обустроили уютный дом. Они неплохо зарабатывают, занимаются любимым делом и прекрасно ладят. Идиллические отношения заканчиваются после того, как на пороге появляется Валентина, мама Нади. Она бросила девочку двадцать лет назад, но теперь твердо намерена наверстать упущенное. Валентина весьма экстравагантным способом решила проверить преданность зятя ее дочери, начав соблазнять мужчину. Молодая семья оказалась на грани катастрофы. Надежде нелегко простить родную мать, а ее доверие к мужу начало стремительно таять...

Series rating

3.2
Rate 11 votes
4.2 IMDb

"Iskuplenie" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 February 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 February 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 February 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 February 2018
TV series release schedule
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