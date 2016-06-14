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Falshivaya nota 2016, season 1

Falshivaya nota season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Falshivaya nota Seasons Season 1
Фальшивая нота 12+
Title Сезон 1
Season premiere 14 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Falshivaya nota" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Фальшивая нота» Марина по кличке Мышка является тихой и застенчивой девушкой, которая поступает в консерваторию. Благодаря связям ее родительницы, являющейся заслуженной актрисой, девушка оказывается в классе у лучшего преподавателя – Нины Георгиевны. Марина знакомится с ее сыном Кириллом и сразу влюбляется в него. У молодых людей начинает роман. Но преградой для большого и светлого чувства становится секрет, который хранился много лет. Когда-то у Инги Белозеровой были отношения с отцом Кирилла Вячеславом. Встретившись через 20 лет, Инга и Вячеслав осознают, что по-прежнему небезразличны друг другу.

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"Falshivaya nota" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 June 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 June 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 June 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 June 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 June 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 June 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
17 June 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 June 2016
TV series release schedule
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