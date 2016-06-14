В 1 сезоне сериала «Фальшивая нота» Марина по кличке Мышка является тихой и застенчивой девушкой, которая поступает в консерваторию. Благодаря связям ее родительницы, являющейся заслуженной актрисой, девушка оказывается в классе у лучшего преподавателя – Нины Георгиевны. Марина знакомится с ее сыном Кириллом и сразу влюбляется в него. У молодых людей начинает роман. Но преградой для большого и светлого чувства становится секрет, который хранился много лет. Когда-то у Инги Белозеровой были отношения с отцом Кирилла Вячеславом. Встретившись через 20 лет, Инга и Вячеслав осознают, что по-прежнему небезразличны друг другу.