Itai no wa Iya nano de Bōgyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2020, season 1

Itai no wa Iya nano de Bōgyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 16+
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Itai no wa Iya nano de Bōgyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu." season 1 description

В 1 сезоне сериала «Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту», получив приглашение от своей подруги, Каэдэ Хондзе погружается в видеоигру New World Online в образе героини Мейпл. Не разбираясь в компьютерных играх, девочка тратит все свои очки на защиту. Ее персонаж становится медленным, неповоротливым и слабым. Каэдэ не может использовать магические способности и даже подвергается атаке кроликов. Однако впоследствии ей достается навык под названием «Абсолютная защита», а также контр-навык, который сокрушает всех одним ударом. Каэдэ, играя в духе «мобильной крепости», отправляется навстречу приключениям.

7.3
7.3 IMDb

Itai no wa Iya nano de Bōgyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Defense and First Battle
Season 1 Episode 1
8 January 2020
Defense and Friends
Season 1 Episode 2
15 January 2020
Defense and Reaching Second Level
Season 1 Episode 3
22 January 2020
Defense and Second Event
Season 1 Episode 4
29 January 2020
Defense and Spoils of War
Season 1 Episode 5
5 February 2020
Defense and Reinforcements
Season 1 Episode 6
12 February 2020
Defense and Upgrades
Season 1 Episode 7
19 February 2020
Defense and Third Event
Season 1 Episode 8
26 February 2020
Defense and Fourth Event
Season 1 Episode 9
4 March 2020
Defense and Attack
Season 1 Episode 10
11 March 2020
Defense and Mighty Foe
Season 1 Episode 11
18 March 2020
Defense and Bonds
Season 1 Episode 12
25 March 2020
TV series release schedule
