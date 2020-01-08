В 1 сезоне сериала «Не люблю боль, поэтому собираюсь вложить все в защиту», получив приглашение от своей подруги, Каэдэ Хондзе погружается в видеоигру New World Online в образе героини Мейпл. Не разбираясь в компьютерных играх, девочка тратит все свои очки на защиту. Ее персонаж становится медленным, неповоротливым и слабым. Каэдэ не может использовать магические способности и даже подвергается атаке кроликов. Однако впоследствии ей достается навык под названием «Абсолютная защита», а также контр-навык, который сокрушает всех одним ударом. Каэдэ, играя в духе «мобильной крепости», отправляется навстречу приключениям.