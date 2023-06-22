Во 2 сезоне сериала «Медведь» продолжается история шеф-повара Карми Берзатто, который отказался от престижной работы в популярных американских ресторанах для того, чтобы продолжить семейное дело и возродить обанкротившийся ресторанчик, специализирующийся на сэндвичах. Теперь Карми является управляющим небольшой закусочной в Чикаго. Раньше ею руководил брат главного героя Майкл «Майки» Берзатто, который покончил с собой за четыре месяца до прибытия Карми на родину. Он оставил брату множество проблем – финансовых и не только, но Карми с успехом справился с ними. Впереди его ожидают новые испытания.