Kinoafisha TV Shows The Bear Awards

Golden Globes, USA 2025 Golden Globes, USA 2025
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Winner
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
 Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
 Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
 Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best Television Series, Musical or Comedy
Nominee
 Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes 2024 Golden Globes 2024
Best Television Series, Musical or Comedy
Winner
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Winner
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Winner
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
 Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
Golden Globes, USA 2023 Golden Globes, USA 2023
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2026 Golden Globes, USA 2026
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Winner
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
 Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2025 Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2024 BAFTA Awards 2024
International
Nominee
BAFTA Awards 2023 BAFTA Awards 2023
International
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024 Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2023 Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2026 Screen Actors Guild Awards 2026
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025 Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
