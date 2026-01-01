Golden Globes, USA 2025
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Winner
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes 2024
Best Television Series, Musical or Comedy
Winner
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Winner
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Winner
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
Golden Globes, USA 2023
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2026
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Winner
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Winner
Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2024
International
Nominee
BAFTA Awards 2023
International
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2026
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
