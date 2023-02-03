В 1 сезоне сериала «Милый Эдвард» самолет крупной коммерческой авиакомпании попадает в авиакатастрофу. Трагедия уносит множество жизней. Спасшиеся пассажиры по праву могут считать себя счастливчиками. Но как поверить в счастье двенадцатилетнему ребенку, нежданно-негаданно оставшемуся без родителей? Юный Эдвард Адлер был на борту вместе со своей семьей, но из этой семьи выжил он один. Оказавшись в безопасности, мальчик оказывается на попечении родственников и начинает посещать группу психологической помощи вместе с товарищами по несчастью. Другие выжившие заменяют ему самых близких людей, ведь лишь они понимают его чувства.