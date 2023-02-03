Dear Edward 2023, season 1

Dear Edward
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 0 minute
"Dear Edward" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Милый Эдвард» самолет крупной коммерческой авиакомпании попадает в авиакатастрофу. Трагедия уносит множество жизней. Спасшиеся пассажиры по праву могут считать себя счастливчиками. Но как поверить в счастье двенадцатилетнему ребенку, нежданно-негаданно оставшемуся без родителей? Юный Эдвард Адлер был на борту вместе со своей семьей, но из этой семьи выжил он один. Оказавшись в безопасности, мальчик оказывается на попечении родственников и начинает посещать группу психологической помощи вместе с товарищами по несчастью. Другие выжившие заменяют ему самых близких людей, ведь лишь они понимают его чувства.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

Dear Edward List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
3 February 2023
Food
Season 1 Episode 2
3 February 2023
Stuff
Season 1 Episode 3
3 February 2023
Chrysalis
Season 1 Episode 4
10 February 2023
Haunted
Season 1 Episode 5
17 February 2023
Truth
Season 1 Episode 6
24 February 2023
Folklore
Season 1 Episode 7
3 March 2023
Music
Season 1 Episode 8
10 March 2023
Paper Covers Rock
Season 1 Episode 9
17 March 2023
Shelter
Season 1 Episode 10
24 March 2023
