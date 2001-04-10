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Den rozhdeniya Burzhuya 2 2001, season 1

Den rozhdeniya Burzhuya 2 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Den rozhdeniya Burzhuya 2 Seasons Season 1
День рождения Буржуя 2 12+
Title Сезон 1
Season premiere 10 April 2001
Production year 2001
Number of episodes 15
Runtime 13 hours 0 minute
"Den rozhdeniya Burzhuya 2" season 1 description

Известный предприниматель Коваленко, по прозвищу «Буржуй» числится погибшим после пожара, в котором погибли его жена, сын и бабушка.Толстый стал генеральным директором фирмы, дела которой идут более чем удачно. Что не удивительно: ведь предприятием из «загробного мира» руководит... сам Буржуй! Ему удалось избежать гибели, но он скрывает это, желая найти убийцу родных. Кто он - старый враг, жестокий мистификатор Кудла, или новый противник?Тем временем Вера уговорила Толстого сходить на сеанс к ворожее, которая открыла ему, что после пожара в живых остался не только Буржуй...

Series rating

5.5
Rate 13 votes
5.7 IMDb

"Den rozhdeniya Burzhuya 2" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 April 2001
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 April 2001
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 April 2001
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 April 2001
Серия 5
Season 1 Episode 5
18 April 2001
Серия 6
Season 1 Episode 6
19 April 2001
Серия 7
Season 1 Episode 7
24 April 2001
Серия 8
Season 1 Episode 8
25 April 2001
Серия 9
Season 1 Episode 9
26 April 2001
Серия 10
Season 1 Episode 10
1 May 2001
Серия 11
Season 1 Episode 11
2 May 2001
Серия 12
Season 1 Episode 12
3 May 2001
Серия 13
Season 1 Episode 13
8 May 2001
Серия 14
Season 1 Episode 14
9 May 2001
Серия 15
Season 1 Episode 15
10 May 2001
TV series release schedule
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