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Den rozhdeniya Burzhuya 1999 - 2000, season 1

Den rozhdeniya Burzhuya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Den rozhdeniya Burzhuya Seasons Season 1
День рождения Буржуя 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 February 2000
Production year 2000
Number of episodes 15
Runtime 12 hours 45 minutes
"Den rozhdeniya Burzhuya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «День рождения Буржуя» успешный предприниматель Владимир Коваленко управляет собственной компанией «Финтраст» и буквально гребет деньги лопатой. За уникальное финансовое чутье и умение приумножать любые капиталы его с юных лет называют Буржуем. Однако мужчина несчастлив, ведь всю свою жизнь он мечтал вовсе не об огромных деньгах, а о настоящей семье. Вова вырос в детском доме и никогда на знал своих родителей. Теперь он принимается за поиски и в первую очередь обращается к бабке-ясновидящей. Та называет несколько отрывочных фактов, которые становятся подсказками на его пути.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
6.6 IMDb

"Den rozhdeniya Burzhuya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 February 2000
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 February 2000
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 February 2000
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 February 2000
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 February 2000
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 February 2000
Серия 7
Season 1 Episode 7
1 February 2000
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 March 2000
Серия 9
Season 1 Episode 9
6 March 2000
Серия 10
Season 1 Episode 10
7 March 2000
Серия 11
Season 1 Episode 11
9 March 2000
Серия 12
Season 1 Episode 12
13 March 2000
Серия 13
Season 1 Episode 13
14 March 2000
Серия 14
Season 1 Episode 14
15 March 2000
Серия 15
Season 1 Episode 15
16 March 2000
TV series release schedule
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