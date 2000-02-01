В 1-м сезоне сериала «День рождения Буржуя» успешный предприниматель Владимир Коваленко управляет собственной компанией «Финтраст» и буквально гребет деньги лопатой. За уникальное финансовое чутье и умение приумножать любые капиталы его с юных лет называют Буржуем. Однако мужчина несчастлив, ведь всю свою жизнь он мечтал вовсе не об огромных деньгах, а о настоящей семье. Вова вырос в детском доме и никогда на знал своих родителей. Теперь он принимается за поиски и в первую очередь обращается к бабке-ясновидящей. Та называет несколько отрывочных фактов, которые становятся подсказками на его пути.