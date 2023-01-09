В 1-м сезоне сериала «Команда генерала» события разворачиваются в 1974 году. Высокопоставленный итальянский генерал Карло Альберто Далла Кьеза является начальником военизированной полиции карабинеров. Он создает особое подразделение, состоящее из молодых самоотверженных офицеров, которые призваны сражаться с буйствующими террористами из группировки «Красные бригады». Преступники совершили похищение премьер-министра Италии Альдо Моро и впоследствии убили его. Как террористы, так и полицейские – молоды. Они представляют две разные группы, которые волею судьбы оказались по разные стороны истории.