Il nostro generale 2022 - 2023, season 1

Il nostro generale 18+
Season premiere 9 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Il nostro generale" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Команда генерала» события разворачиваются в 1974 году. Высокопоставленный итальянский генерал Карло Альберто Далла Кьеза является начальником военизированной полиции карабинеров. Он создает особое подразделение, состоящее из молодых самоотверженных офицеров, которые призваны сражаться с буйствующими террористами из группировки «Красные бригады». Преступники совершили похищение премьер-министра Италии Альдо Моро и впоследствии убили его. Как террористы, так и полицейские – молоды. Они представляют две разные группы, которые волею судьбы оказались по разные стороны истории.

Series rating

7.3
Rate 12 votes
7.5 IMDb

"Il nostro generale" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
9 January 2023
Episode 2
9 January 2023
Episode 3
10 January 2023
Episode 4
10 January 2023
Episode 5
16 January 2023
Episode 6
16 January 2023
Episode 7
17 January 2023
Episode 8
17 January 2023
