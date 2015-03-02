В 1 сезоне сериала «Бандитский Бегусарай» молодая красавица Пунам зарабатывает на жизнь танцами. У нее нет родных и дома, зато есть труппа бродячего театра, которая за годы путешествий и гастролей стала для нее семьей. Однажды театр приезжает на площадь маленького и забытого всеми богами индийского городка Бегусарай. Талантливая и обворожительно красивая артистка сразу привлекает внимание местного богача. Он выходит из знатного и всесильного по здешним меркам рода Такур, который держит весь город в своих руках. Каждый в этой мафиозной семье способен на серьезное преступление. Но выясняется, что Пунам нравится не только Такуру.