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Begusarai 2015 - 2016, season 1

Begusarai season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Begusarai Seasons Season 1
Begusarai 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 March 2015
Production year 2015
Number of episodes 346
Runtime 126 hours 52 minutes
"Begusarai" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бандитский Бегусарай» молодая красавица Пунам зарабатывает на жизнь танцами. У нее нет родных и дома, зато есть труппа бродячего театра, которая за годы путешествий и гастролей стала для нее семьей. Однажды театр приезжает на площадь маленького и забытого всеми богами индийского городка Бегусарай. Талантливая и обворожительно красивая артистка сразу привлекает внимание местного богача. Он выходит из знатного и всесильного по здешним меркам рода Такур, который держит весь город в своих руках. Каждый в этой мафиозной семье способен на серьезное преступление. Но выясняется, что Пунам нравится не только Такуру.

Series rating

8.5
Rate 12 votes
8.5 IMDb

"Begusarai" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
2 March 2015
Episode 2
Season 1 Episode 2
3 March 2015
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 March 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 March 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 March 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 March 2015
Episode 7
Season 1 Episode 7
10 March 2015
Episode 8
Season 1 Episode 8
11 March 2015
Episode 9
Season 1 Episode 9
12 March 2015
Episode 10
Season 1 Episode 10
13 March 2015
Episode 11
Season 1 Episode 11
16 March 2015
Episode 12
Season 1 Episode 12
17 March 2015
Episode 13
Season 1 Episode 13
18 March 2015
Episode 14
Season 1 Episode 14
19 March 2015
Episode 15
Season 1 Episode 15
20 March 2015
Episode 16
Season 1 Episode 16
23 March 2015
Episode 17
Season 1 Episode 17
24 March 2015
Episode 18
Season 1 Episode 18
25 March 2015
Episode 19
Season 1 Episode 19
26 March 2015
Episode 20
Season 1 Episode 20
27 March 2015
Episode 21
Season 1 Episode 21
30 March 2015
Episode 22
Season 1 Episode 22
31 March 2015
Episode 23
Season 1 Episode 23
1 April 2015
Episode 24
Season 1 Episode 24
2 April 2015
Episode 25
Season 1 Episode 25
3 April 2015
Episode 26
Season 1 Episode 26
6 April 2015
Episode 27
Season 1 Episode 27
7 April 2015
Episode 28
Season 1 Episode 28
8 April 2015
Episode 29
Season 1 Episode 29
9 April 2015
Episode 30
Season 1 Episode 30
10 April 2015
Episode 31
Season 1 Episode 31
13 April 2015
Episode 32
Season 1 Episode 32
14 April 2015
Episode 33
Season 1 Episode 33
15 April 2015
Episode 34
Season 1 Episode 34
16 April 2015
Episode 35
Season 1 Episode 35
17 April 2015
Episode 36
Season 1 Episode 36
20 April 2015
Episode 37
Season 1 Episode 37
21 April 2015
Episode 38
Season 1 Episode 38
22 April 2015
Episode 39
Season 1 Episode 39
23 April 2015
Episode 40
Season 1 Episode 40
24 April 2015
Episode 41
Season 1 Episode 41
27 April 2015
Episode 42
Season 1 Episode 42
28 April 2015
Episode 43
Season 1 Episode 43
29 April 2015
Episode 44
Season 1 Episode 44
30 April 2015
Episode 45
Season 1 Episode 45
1 May 2015
Episode 46
Season 1 Episode 46
4 May 2015
Episode 47
Season 1 Episode 47
5 May 2015
Episode 48
Season 1 Episode 48
6 May 2015
Episode 49
Season 1 Episode 49
7 May 2015
Episode 50
Season 1 Episode 50
8 May 2015
Episode 51
Season 1 Episode 51
11 May 2015
Episode 52
Season 1 Episode 52
12 May 2015
Episode 53
Season 1 Episode 53
13 May 2015
Episode 54
Season 1 Episode 54
14 May 2015
Episode 55
Season 1 Episode 55
15 May 2015
Episode 56
Season 1 Episode 56
18 May 2015
Episode 57
Season 1 Episode 57
19 May 2015
Episode 58
Season 1 Episode 58
20 May 2015
Episode 59
Season 1 Episode 59
21 May 2015
Episode 60
Season 1 Episode 60
22 May 2015
Episode 61
Season 1 Episode 61
25 May 2015
Episode 62
Season 1 Episode 62
26 May 2015
Episode 63
Season 1 Episode 63
27 May 2015
Episode 64
Season 1 Episode 64
28 May 2015
Episode 65
Season 1 Episode 65
29 May 2015
Episode 66
Season 1 Episode 66
1 June 2015
Episode 67
Season 1 Episode 67
2 June 2015
Episode 68
Season 1 Episode 68
3 June 2015
Episode 69
Season 1 Episode 69
4 June 2015
Episode 70
Season 1 Episode 70
5 June 2015
Episode 71
Season 1 Episode 71
8 June 2015
Episode 72
Season 1 Episode 72
9 June 2015
Episode 73
Season 1 Episode 73
10 June 2015
Episode 74
Season 1 Episode 74
11 June 2015
Episode 75
Season 1 Episode 75
12 June 2015
Episode 76
Season 1 Episode 76
15 June 2015
Episode 77
Season 1 Episode 77
16 June 2015
Episode 78
Season 1 Episode 78
17 June 2015
Episode 79
Season 1 Episode 79
18 June 2015
Episode 80
Season 1 Episode 80
19 June 2015
Episode 81
Season 1 Episode 81
22 June 2015
Episode 82
Season 1 Episode 82
23 June 2015
Episode 83
Season 1 Episode 83
24 June 2015
Episode 84
Season 1 Episode 84
25 June 2015
Episode 85
Season 1 Episode 85
26 June 2015
Episode 86
Season 1 Episode 86
29 June 2015
Episode 87
Season 1 Episode 87
30 June 2015
Episode 88
Season 1 Episode 88
1 July 2015
Episode 89
Season 1 Episode 89
2 July 2015
Episode 90
Season 1 Episode 90
3 July 2015
Episode 91
Season 1 Episode 91
6 July 2015
Episode 92
Season 1 Episode 92
7 July 2015
Episode 93
Season 1 Episode 93
8 July 2015
Episode 94
Season 1 Episode 94
9 July 2015
Episode 95
Season 1 Episode 95
10 July 2015
Episode 96
Season 1 Episode 96
13 July 2015
Episode 97
Season 1 Episode 97
14 July 2015
Episode 98
Season 1 Episode 98
15 July 2015
Episode 99
Season 1 Episode 99
16 July 2015
Episode 100
Season 1 Episode 100
17 July 2015
Episode 101
Season 1 Episode 101
20 July 2015
Episode 102
Season 1 Episode 102
21 July 2015
Episode 103
Season 1 Episode 103
22 July 2015
Episode 104
Season 1 Episode 104
23 July 2015
Episode 105
Season 1 Episode 105
24 July 2015
Episode 106
Season 1 Episode 106
28 July 2015
Episode 107
Season 1 Episode 107
28 July 2015
Episode 108
Season 1 Episode 108
28 July 2015
Episode 109
Season 1 Episode 109
29 July 2015
Episode 110
Season 1 Episode 110
30 July 2015
Episode 111
Season 1 Episode 111
31 July 2015
Episode 112
Season 1 Episode 112
3 August 2015
Episode 113
Season 1 Episode 113
4 August 2015
Episode 114
Season 1 Episode 114
5 August 2015
Episode 115
Season 1 Episode 115
6 August 2015
Episode 116
Season 1 Episode 116
7 August 2015
Episode 117
Season 1 Episode 117
10 August 2015
Episode 118
Season 1 Episode 118
11 August 2015
Episode 119
Season 1 Episode 119
12 August 2015
Episode 120
Season 1 Episode 120
13 August 2015
Episode 121
Season 1 Episode 121
14 August 2015
Episode 122
Season 1 Episode 122
17 August 2015
Episode 123
Season 1 Episode 123
18 August 2015
Episode 124
Season 1 Episode 124
19 August 2015
Episode 125
Season 1 Episode 125
20 August 2015
Episode 126
Season 1 Episode 126
21 August 2015
Episode 127
Season 1 Episode 127
24 August 2015
Episode 128
Season 1 Episode 128
25 August 2015
Episode 129
Season 1 Episode 129
26 August 2015
Episode 130
Season 1 Episode 130
27 August 2015
Episode 131
Season 1 Episode 131
28 August 2015
Episode 132
Season 1 Episode 132
31 August 2015
Episode 133
Season 1 Episode 133
1 September 2015
Episode 134
Season 1 Episode 134
2 September 2015
Episode 135
Season 1 Episode 135
3 September 2015
Episode 136
Season 1 Episode 136
4 September 2015
Episode 137
Season 1 Episode 137
7 September 2015
Episode 138
Season 1 Episode 138
8 September 2015
Episode 139
Season 1 Episode 139
9 September 2015
Episode 140
Season 1 Episode 140
10 September 2015
Episode 141
Season 1 Episode 141
11 September 2015
Episode 142
Season 1 Episode 142
14 September 2015
Episode 143
Season 1 Episode 143
15 September 2015
Episode 144
Season 1 Episode 144
16 September 2015
Episode 145
Season 1 Episode 145
17 September 2015
Episode 146
Season 1 Episode 146
18 September 2015
Episode 147
Season 1 Episode 147
21 September 2015
Episode 148
Season 1 Episode 148
22 September 2015
Episode 149
Season 1 Episode 149
23 September 2015
Episode 150
Season 1 Episode 150
24 September 2015
Episode 151
Season 1 Episode 151
25 September 2015
Episode 152
Season 1 Episode 152
28 September 2015
Episode 153
Season 1 Episode 153
29 September 2015
Episode 154
Season 1 Episode 154
30 September 2015
Episode 155
Season 1 Episode 155
1 October 2015
Episode 156
Season 1 Episode 156
2 October 2015
Episode 157
Season 1 Episode 157
5 October 2015
Episode 158
Season 1 Episode 158
6 October 2015
Episode 159
Season 1 Episode 159
7 October 2015
Episode 160
Season 1 Episode 160
8 October 2015
Episode 161
Season 1 Episode 161
9 October 2015
Episode 162
Season 1 Episode 162
12 October 2015
Episode 163
Season 1 Episode 163
13 October 2015
Episode 164
Season 1 Episode 164
14 October 2015
Episode 165
Season 1 Episode 165
15 October 2015
Episode 166
Season 1 Episode 166
16 October 2015
Episode 167
Season 1 Episode 167
19 October 2015
Episode 168
Season 1 Episode 168
20 October 2015
Episode 169
Season 1 Episode 169
21 October 2015
Episode 170
Season 1 Episode 170
22 October 2015
Episode 171
Season 1 Episode 171
23 October 2015
Episode 172
Season 1 Episode 172
26 October 2015
Episode 173
Season 1 Episode 173
27 October 2015
Episode 174
Season 1 Episode 174
28 October 2015
Episode 175
Season 1 Episode 175
29 October 2015
Episode 176
Season 1 Episode 176
30 October 2015
Episode 177
Season 1 Episode 177
2 November 2015
Episode 178
Season 1 Episode 178
3 November 2015
Episode 179
Season 1 Episode 179
4 November 2015
Episode 180
Season 1 Episode 180
5 November 2015
Episode 181
Season 1 Episode 181
6 November 2015
Episode 182
Season 1 Episode 182
9 November 2015
Episode 183
Season 1 Episode 183
10 November 2015
Episode 184
Season 1 Episode 184
11 November 2015
Episode 185
Season 1 Episode 185
12 November 2015
Episode 186
Season 1 Episode 186
13 November 2015
Episode 187
Season 1 Episode 187
16 November 2015
Episode 188
Season 1 Episode 188
17 November 2015
Episode 189
Season 1 Episode 189
18 November 2015
Episode 190
Season 1 Episode 190
19 November 2015
Episode 191
Season 1 Episode 191
20 November 2015
Episode 192
Season 1 Episode 192
23 November 2015
Episode 193
Season 1 Episode 193
24 November 2015
Episode 194
Season 1 Episode 194
25 November 2015
Episode 195
Season 1 Episode 195
26 November 2015
Episode 196
Season 1 Episode 196
27 November 2015
Episode 197
Season 1 Episode 197
30 November 2015
Episode 198
Season 1 Episode 198
1 December 2015
Episode 199
Season 1 Episode 199
2 December 2015
Episode 200
Season 1 Episode 200
2 December 2015
Episode 201
Season 1 Episode 201
3 December 2015
Episode 202
Season 1 Episode 202
4 December 2015
Episode 203
Season 1 Episode 203
7 December 2015
Episode 204
Season 1 Episode 204
8 December 2015
Episode 205
Season 1 Episode 205
9 December 2015
Episode 206
Season 1 Episode 206
10 December 2015
Episode 207
Season 1 Episode 207
11 December 2015
Episode 208
Season 1 Episode 208
14 December 2015
Episode 209
Season 1 Episode 209
15 December 2015
Episode 210
Season 1 Episode 210
16 December 2015
Episode 211
Season 1 Episode 211
17 December 2015
Episode 212
Season 1 Episode 212
18 December 2015
Episode 213
Season 1 Episode 213
21 December 2015
Episode 214
Season 1 Episode 214
22 December 2015
Episode 215
Season 1 Episode 215
23 December 2015
Episode 216
Season 1 Episode 216
24 December 2015
Episode 217
Season 1 Episode 217
25 December 2015
Episode 218
Season 1 Episode 218
28 December 2015
Episode 219
Season 1 Episode 219
29 December 2015
Episode 220
Season 1 Episode 220
30 December 2015
Episode 221
Season 1 Episode 221
31 December 2015
Episode 222
Season 1 Episode 222
1 January 2016
Episode 223
Season 1 Episode 223
4 January 2016
Episode 224
Season 1 Episode 224
5 January 2016
Episode 225
Season 1 Episode 225
6 January 2016
Episode 226
Season 1 Episode 226
7 January 2016
Episode 227
Season 1 Episode 227
8 January 2016
Episode 228
Season 1 Episode 228
11 January 2016
Episode 229
Season 1 Episode 229
12 January 2016
Episode 230
Season 1 Episode 230
13 January 2016
Episode 231
Season 1 Episode 231
14 January 2016
Episode 232
Season 1 Episode 232
15 January 2016
Episode 233
Season 1 Episode 233
18 January 2016
Episode 234
Season 1 Episode 234
19 January 2016
Episode 235
Season 1 Episode 235
20 January 2016
Episode 236
Season 1 Episode 236
21 January 2016
Episode 237
Season 1 Episode 237
22 January 2016
Episode 238
Season 1 Episode 238
25 January 2016
Episode 239
Season 1 Episode 239
26 January 2016
Episode 240
Season 1 Episode 240
27 January 2016
Episode 241
Season 1 Episode 241
28 January 2016
Episode 242
Season 1 Episode 242
29 January 2016
Episode 243
Season 1 Episode 243
1 February 2016
Episode 244
Season 1 Episode 244
2 February 2016
Episode 245
Season 1 Episode 245
3 February 2016
Episode 246
Season 1 Episode 246
4 February 2016
Episode 247
Season 1 Episode 247
5 February 2016
Episode 248
Season 1 Episode 248
8 February 2016
Episode 249
Season 1 Episode 249
9 February 2016
Episode 250
Season 1 Episode 250
10 February 2016
Episode 251
Season 1 Episode 251
11 February 2016
Episode 252
Season 1 Episode 252
12 February 2016
Episode 253
Season 1 Episode 253
15 February 2016
Episode 254
Season 1 Episode 254
16 February 2016
Episode 255
Season 1 Episode 255
17 February 2016
Episode 256
Season 1 Episode 256
18 February 2016
Episode 257
Season 1 Episode 257
19 February 2016
Episode 258
Season 1 Episode 258
22 February 2016
Episode 259
Season 1 Episode 259
23 February 2016
Episode 260
Season 1 Episode 260
24 February 2016
Episode 261
Season 1 Episode 261
25 February 2016
Episode 262
Season 1 Episode 262
26 February 2016
Episode 263
Season 1 Episode 263
29 February 2016
Episode 264
Season 1 Episode 264
1 March 2016
Episode 265
Season 1 Episode 265
2 March 2016
Episode 266
Season 1 Episode 266
3 March 2016
Episode 267
Season 1 Episode 267
4 March 2016
Episode 268
Season 1 Episode 268
7 March 2016
Episode 269
Season 1 Episode 269
7 March 2016
Episode 270
Season 1 Episode 270
8 March 2016
Episode 271
Season 1 Episode 271
9 March 2016
Episode 272
Season 1 Episode 272
10 March 2016
Episode 273
Season 1 Episode 273
11 March 2016
Episode 274
Season 1 Episode 274
14 March 2016
Episode 275
Season 1 Episode 275
15 March 2016
Episode 276
Season 1 Episode 276
16 March 2016
Episode 277
Season 1 Episode 277
17 March 2016
Episode 278
Season 1 Episode 278
18 March 2016
Episode 279
Season 1 Episode 279
21 March 2016
Episode 280
Season 1 Episode 280
22 March 2016
Episode 281
Season 1 Episode 281
23 March 2016
Episode 282
Season 1 Episode 282
24 March 2016
Episode 283
Season 1 Episode 283
25 March 2016
Episode 284
Season 1 Episode 284
28 March 2016
Episode 285
Season 1 Episode 285
29 March 2016
Episode 286
Season 1 Episode 286
30 March 2016
Episode 287
Season 1 Episode 287
31 March 2016
Episode 288
Season 1 Episode 288
1 April 2016
Episode 289
Season 1 Episode 289
4 April 2016
Episode 290
Season 1 Episode 290
5 April 2016
Episode 291
Season 1 Episode 291
6 April 2016
Episode 292
Season 1 Episode 292
7 April 2016
Episode 293
Season 1 Episode 293
8 April 2016
Episode 294
Season 1 Episode 294
11 April 2016
Episode 295
Season 1 Episode 295
12 April 2016
Episode 296
Season 1 Episode 296
13 April 2016
Episode 297
Season 1 Episode 297
14 April 2016
Episode 298
Season 1 Episode 298
15 April 2016
Episode 299
Season 1 Episode 299
18 April 2016
Episode 300
Season 1 Episode 300
19 April 2016
Episode 301
Season 1 Episode 301
20 April 2016
Episode 302
Season 1 Episode 302
21 April 2016
Episode 303
Season 1 Episode 303
22 April 2016
Episode 304
Season 1 Episode 304
25 April 2016
Episode 305
Season 1 Episode 305
26 April 2016
Episode 306
Season 1 Episode 306
27 April 2016
Episode 307
Season 1 Episode 307
28 April 2016
Episode 308
Season 1 Episode 308
29 April 2016
Episode 309
Season 1 Episode 309
2 May 2016
Episode 310
Season 1 Episode 310
3 May 2016
Episode 311
Season 1 Episode 311
4 May 2016
Episode 312
Season 1 Episode 312
5 May 2016
Episode 313
Season 1 Episode 313
6 May 2016
Episode 314
Season 1 Episode 314
6 May 2016
Episode 315
Season 1 Episode 315
9 May 2016
Episode 316
Season 1 Episode 316
10 May 2016
Episode 317
Season 1 Episode 317
11 May 2016
Episode 318
Season 1 Episode 318
12 May 2016
Episode 319
Season 1 Episode 319
13 May 2016
Episode 320
Season 1 Episode 320
16 May 2016
Episode 321
Season 1 Episode 321
17 May 2016
Episode 322
Season 1 Episode 322
18 May 2016
Episode 323
Season 1 Episode 323
19 May 2016
Episode 324
Season 1 Episode 324
20 May 2016
Episode 325
Season 1 Episode 325
23 May 2016
Episode 326
Season 1 Episode 326
24 May 2016
Episode 327
Season 1 Episode 327
25 May 2016
Episode 328
Season 1 Episode 328
26 May 2016
Episode 329
Season 1 Episode 329
27 May 2016
Episode 330
Season 1 Episode 330
30 May 2016
Episode 331
Season 1 Episode 331
31 May 2016
Episode 332
Season 1 Episode 332
1 June 2016
Episode 333
Season 1 Episode 333
2 June 2016
Episode 334
Season 1 Episode 334
3 June 2016
Episode 335
Season 1 Episode 335
6 June 2016
Episode 336
Season 1 Episode 336
7 June 2016
Episode 337
Season 1 Episode 337
8 June 2016
Episode 338
Season 1 Episode 338
9 June 2016
Episode 339
Season 1 Episode 339
10 June 2016
Episode 340
Season 1 Episode 340
13 June 2016
Episode 341
Season 1 Episode 341
14 June 2016
Episode 342
Season 1 Episode 342
15 June 2016
Episode 343
Season 1 Episode 343
21 June 2016
Episode 344
Season 1 Episode 344
22 June 2016
Episode 345
Season 1 Episode 345
23 June 2016
Episode 346
Season 1 Episode 346
24 June 2016
TV series release schedule
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