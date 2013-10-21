В 1 сезоне сериала «Она не могла иначе» молодая певица Алевтина Толкачева в 1966 году становится студенткой Института культуры. С этого момента начинается ее долгий и тернистый путь к будущей всесоюзной славе. Впереди Алевтину ожидает череда нелегких испытаний. Она сумеет стать известной артисткой и завоевать любовь миллионов людей. Но женское счастье не улыбается талантливой красавице. После первого неудачного брака с руководителем джазового коллектива героиня сходится с журналистом-международником, от которого рожает ребенка. Однако и этот союз длится недолго. Мало кто из мужчин Толкачевой может смириться с ее головокружительной карьерой.

