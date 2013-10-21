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Ona ne mogla inache season 1 watch online

Ona ne mogla inache season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ona ne mogla inache Seasons Season 1
Она не могла иначе 12+
Title Сезон 1
Season premiere 21 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Ona ne mogla inache" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Она не могла иначе» молодая певица Алевтина Толкачева в 1966 году становится студенткой Института культуры. С этого момента начинается ее долгий и тернистый путь к будущей всесоюзной славе. Впереди Алевтину ожидает череда нелегких испытаний. Она сумеет стать известной артисткой и завоевать любовь миллионов людей. Но женское счастье не улыбается талантливой красавице. После первого неудачного брака с руководителем джазового коллектива героиня сходится с журналистом-международником, от которого рожает ребенка. Однако и этот союз длится недолго. Мало кто из мужчин Толкачевой может смириться с ее головокружительной карьерой.
 

Series rating

7.8
Rate 11 votes
7.8 IMDb

"Ona ne mogla inache" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 October 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 October 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 October 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 October 2013
Серия 5
Season 1 Episode 5
23 October 2013
Серия 6
Season 1 Episode 6
23 October 2013
Серия 7
Season 1 Episode 7
24 October 2013
Серия 8
Season 1 Episode 8
24 October 2013
TV series release schedule
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