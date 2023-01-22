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Muzh v horoshie ruki 2023, season 1

Muzh v horoshie ruki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Muzh v horoshie ruki Seasons Season 1
Муж в хорошие руки 12+
Title Сезон 1
Season premiere 22 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Muzh v horoshie ruki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Муж в хорошие руки» в провинциальном городке живет хозяйка парикмахерской Ирина – красивая, самоуверенная и властная женщина. Муж Сергей – скромный ботаник – любит женщину и хранит ей верность, но однажды она находит ему замену – импозантного поэта Игоря. Только вот бывшего ей жалко. Она решает не бросать Сережу на произвол судьбы и «подарить» его соседке. «Старая дева» Лида на самом деле не так уж и стара. Это милая, симпатичная и одинокая школьная учительница, которую такой «подарочек» оскорбляет и смущает. Лида и Сережа решают позлить Иру и притвориться идеальной парой, но случайно влюбляются на самом деле.

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"Muzh v horoshie ruki" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 January 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 January 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 January 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 January 2023
TV series release schedule
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