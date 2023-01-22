В 1 сезоне сериала «Муж в хорошие руки» в провинциальном городке живет хозяйка парикмахерской Ирина – красивая, самоуверенная и властная женщина. Муж Сергей – скромный ботаник – любит женщину и хранит ей верность, но однажды она находит ему замену – импозантного поэта Игоря. Только вот бывшего ей жалко. Она решает не бросать Сережу на произвол судьбы и «подарить» его соседке. «Старая дева» Лида на самом деле не так уж и стара. Это милая, симпатичная и одинокая школьная учительница, которую такой «подарочек» оскорбляет и смущает. Лида и Сережа решают позлить Иру и притвориться идеальной парой, но случайно влюбляются на самом деле.