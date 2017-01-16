В 1 сезоне сериала «Я знаю, кто ты» на загородной трассе недалеко от крупного испанского города происходит серьезная авария. Профессор местного университета и известный в городе адвокат Хуан Элиас приходит в чувства в собственной машине, но совершенно не помнит, что с ним произошло и даже кто он такой. На место прибывают полицейские, которые устанавливают его личность и выясняют, что вместе с ним в машине была его юная племянница. Однако теперь от девушки нет и следа. Полицейские не верят истории с амнезией и начинают подозревать героя в подстроенном похищении. Чтобы оправдаться, ему придется вернуть память.