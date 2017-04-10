Torgsin season 1 watch online

Торгсин 12+
Title Сезон 1
Season premiere 10 April 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Torgsin" season 1 description

Детективная ретро-драма с Александрой Бортич и Григорием Антипенко в главных ролях. Москва, 1934 год. По всей стране работают Торгсины – "магазины для торговли с иностранцами" – оазисы благополучия и изобилия. В обмен на драгоценности, антиквариат и валюту здесь кто угодно может приобрести все необходимое в полном ассортименте: от дорогих мехов до муки и валенок. По сюжету девушка Лида вместе со своим братом переезжает в Москву и устраивается на работу в торгсин переводчиком. Вместо зарплаты она просит директора магазина Виктора Сереброва помочь ей разгадать тайну изумрудного кулона, доставшегося им от отца. В это время в Москве орудует банда, жертвами которой становятся обладатели изумрудных украшений. Посетители тогсина в опасности…

5.5
5.8 IMDb

"Torgsin" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 April 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 April 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 April 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 April 2017
Серия 5
Season 1 Episode 5
12 April 2017
Серия 6
Season 1 Episode 6
12 April 2017
Серия 7
Season 1 Episode 7
13 April 2017
Серия 8
Season 1 Episode 8
13 April 2017
