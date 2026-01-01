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Second Wife , season 1

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Kinoafisha TV Shows Second Wife Seasons Season 1
Second Wife
Original title Season 1
Title Сезон 1
"Second Wife" season 1 description

В 1 сезоне сериала Second Wife молодая женщина Саша живет в огромном и шумном Нью-Йорке. Однако после нескольких романтических неудач и неприятного развода она решает полностью изменить свою судьбу и бежит от прошлого в Лондон. Там она быстро влюбляется в недавно разведенного отца по имени Джейкоб. Он тоже тяжело перенес разрыв с бывшей супругой и очень хочет наконец перевернуть страницу своей биографии. Пара импульсивно решает пожениться, не зная друг о друге многих элементарных вещей: вкусы, предпочтения, воспоминания. Тем не менее они дают друг другу шанс и учатся бороться с проблемами по мере их поступления.

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Second Wife List of episodes

TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
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