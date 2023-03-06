В 1 сезоне сериала «Всемирная история, часть 2» события включают в себя строительство египетских пирамид, Гражданскую войну в Америке и Революцию в России. В центре действия оказывается вымышленный герой по имени Шмук Мудман, который работает доставщиком еды во время Революции и, по всей видимости, вынашивает коварный план против революционеров. Русская Революция, по всей видимости, станет значительным моментом в сюжете, поскольку на экране появится реальный революционер Лев Троцкий. В числе других известных исторических личностей — Ширли Чизхолм, которая была первой чернокожей женщиной, выдвигающейся на пост президента.