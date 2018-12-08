В 1 сезоне сериала «Отравленная жизнь» в центре событий оказываются реставратор Александра Корзухина и следователь Андрей Греков, которые собираются пожениться. При этом у возлюбленных есть общее увлечение — расследование преступлений. Вместе главные герои ищут человека, совершившего серию загадочных убийств. Очередное запутанное дело может отразиться на личной жизни пары. Распутывая серию преступлений, Александра и Андрей Греков сумеют раскрыть целый преступный заговор. Правда, при этом жизнь самой Саши окажется под угрозой. Девушка чуть не станет жертвой опасного серийного маньяка.