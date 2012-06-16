В 1 сезоне сериала «Бабье царство» Оксана является директором успешного московского рекламного агентства. Она планирует одержать победу в тендере и продолжить свою профессиональную деятельность в Лондоне. В России женщину ничего не держит. Она встречается с мужчиной, который не планирует бросать ради нее супругу. Однажды Оксана узнает, что ее несовершеннолетняя младшая сестра Алла ждет ребенка от случайного человека, а избавляться от беременности уже поздно. Алла боится, что отец убьет ее. Тогда сестра предлагает Оксане… стать матерью ее малыша. Героине предстоит принять непростое решение – любимая работа или репутация сестры.