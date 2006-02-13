В 1 сезоне сериала «Громовы» события разворачиваются в конце 1970-х в небольшом шахтерском поселке Каменка. Здесь обитает большая дружная семья Громовых. Честный рабочий Федор трудится шахтером, а его жена Марина работает учителем в местной школе. Супруги растят четверых детей: Настю, Сашу, Саву и малыша Никитку. Семья живет просом жизнью обычных граждан Советского Союза. Все бытовые проблемы они решают сообща, нередко вызывая зависть со стороны соседей. Но однажды на головы семьи обрушивается большая беда, которая заставляет Громовых буквально бежать из Каменки куда глаза глядят.