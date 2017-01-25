В 1 сезоне сериала «Шеф Ким» талантливый финансист по имени Ким Сон Рен работает на бандитов. Они поручают ему провернуть мошенническую операцию в крупной компании. Ким Сон Рен устраивается туда на работу. Теперь он возглавляет финансовый отдел. Его задача — присвоить деньги конторы, разорить ее и исчезнуть. Но постепенно главный герой вовлекается в офисную жизнь и проникается симпатией к коллегам. Вместо того чтобы способствовать банкротству фирмы, Ким Сон Рен начинает спасать ее от краха. Но одобрят ли отказ от предварительного плана его подельники? И что будет, если сослуживцы догадаются, кто такой Ким Сон Рен на самом деле?