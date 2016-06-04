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Gorodskaya rapsodiya 2016, season 1

Gorodskaya rapsodiya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gorodskaya rapsodiya Seasons Season 1
Городская рапсодия 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Gorodskaya rapsodiya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Городская рапсодия» накануне важнейших соревнований лыжница Женя Сомова попадает в серьезную автомобильную аварию. Из клиники ее выписывают прикованной к инвалидному креслу. Супруг героини Вадим не хочет жить с калекой и уходит к другой, обманным путем заполучив почти всю собственность Жени: автомобиль, загородный дом и квартиру ее умерших родителей. Отчаявшаяся Женя хочет покончить с собой, но друзья помогают ей взять себя в руки. По рекомендации приятельницы она едет в частную клинику к знаменитому врачу Алексею Ракитину. Чтобы оплатить лечение, Женя сдает свою квартиру матери-одиночке.

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"Gorodskaya rapsodiya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 June 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 June 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 June 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 June 2016
TV series release schedule
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