В 1-м сезоне сериала «Городская рапсодия» накануне важнейших соревнований лыжница Женя Сомова попадает в серьезную автомобильную аварию. Из клиники ее выписывают прикованной к инвалидному креслу. Супруг героини Вадим не хочет жить с калекой и уходит к другой, обманным путем заполучив почти всю собственность Жени: автомобиль, загородный дом и квартиру ее умерших родителей. Отчаявшаяся Женя хочет покончить с собой, но друзья помогают ей взять себя в руки. По рекомендации приятельницы она едет в частную клинику к знаменитому врачу Алексею Ракитину. Чтобы оплатить лечение, Женя сдает свою квартиру матери-одиночке.