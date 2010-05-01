Menu
Школа для толстушек 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 May 2010
Production year 2010
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
Полгода Ксения просидела в квартире в окружении грязной посуды, фотографий погибшей в аварии дочки и четырех собак. Возвращаться к гулящему мужу она не хочет, но это ничуть не расстраивает, а только удивляет его: «кому ещe нужна такая толстуха!» Но Ксюша не смотрит в зеркала…она которую неделю в одиночестве пьет. И ест.Любит поесть и умная женщина Ирина. Биолог-вундеркинд, в 20 лет защитившая докторскую, почему-то не может ни вернуть из Америки мужа, ни привлечь внимание лаборанта с работы – пылкого ловеласа Никиты, который, кажется, спел свои любовные сонеты всему женскому коллективу, кроме грузной Ирины.
 

Серия 1
Season 1 Episode 1
1 May 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 May 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 May 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 May 2010
