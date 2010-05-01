Полгода Ксения просидела в квартире в окружении грязной посуды, фотографий погибшей в аварии дочки и четырех собак. Возвращаться к гулящему мужу она не хочет, но это ничуть не расстраивает, а только удивляет его: «кому ещe нужна такая толстуха!» Но Ксюша не смотрит в зеркала…она которую неделю в одиночестве пьет. И ест.Любит поесть и умная женщина Ирина. Биолог-вундеркинд, в 20 лет защитившая докторскую, почему-то не может ни вернуть из Америки мужа, ни привлечь внимание лаборанта с работы – пылкого ловеласа Никиты, который, кажется, спел свои любовные сонеты всему женскому коллективу, кроме грузной Ирины.

