В 1 сезоне сериала «Цветок зла» молодая женщина Чха Джи-вон служит детективом полиции, хотя ее облик меньше всего соответствует представлению о том, как должен выглядеть сыщик. Миловидная и миниатюрная девушка может распутывать весьма непростые преступления, параллельно успевая заботиться о муже и воспитывать дочь. Начав очередное расследование, она вскоре понимает, что знает своего милого и любящего супруга Пэк Хи-сона совсем не так хорошо, как ей всегда казалось. По-видимому, он имеет какое-то отношение к череде жестоких убийств, недавно произошедших в городе. Джи-вон начинает опасную игру с любимым мужчиной.