Season premiere 29 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Цветок зла» молодая женщина Чха Джи-вон служит детективом полиции, хотя ее облик меньше всего соответствует представлению о том, как должен выглядеть сыщик. Миловидная и миниатюрная девушка может распутывать весьма непростые преступления, параллельно успевая заботиться о муже и воспитывать дочь. Начав очередное расследование, она вскоре понимает, что знает своего милого и любящего супруга Пэк Хи-сона совсем не так хорошо, как ей всегда казалось. По-видимому, он имеет какое-то отношение к череде жестоких убийств, недавно произошедших в городе. Джи-вон начинает опасную игру с любимым мужчиной.

8.4
Rate 11 votes
8.5 IMDb

TV series release schedule
Season 1
My Dad Tried To Kill Me
Season 1 Episode 1
29 July 2020
Missing Thumbnails
Season 1 Episode 2
30 July 2020
Something is Off
Season 1 Episode 3
5 August 2020
The Real Culprit
Season 1 Episode 4
6 August 2020
The Watch Strap
Season 1 Episode 5
12 August 2020
The Witness
Season 1 Episode 6
13 August 2020
I Know You
Season 1 Episode 7
19 August 2020
Reinvestigation
Season 1 Episode 8
20 August 2020
I'll Find the Accomplice
Season 1 Episode 9
26 August 2020
Hyun Su's Deal
Season 1 Episode 10
27 August 2020
Can't Leave Without You
Season 1 Episode 11
2 September 2020
Hyun Su is not a Bad Person
Season 1 Episode 12
9 September 2020
The Invisible Accomplice
Season 1 Episode 13
10 September 2020
An Unwelcome Guest
Season 1 Episode 14
16 September 2020
Detective Cha is Dead
Season 1 Episode 15
17 September 2020
Another Beginning
Season 1 Episode 16
23 September 2020
