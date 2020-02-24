Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nalssiga joheumyeon chatagagesseoyo season 1 watch online

Nalssiga joheumyeon chatagagesseoyo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nalssiga joheumyeon chatagagesseoyo Seasons Season 1
Nalssiga joheumyeon chatagagesseoyo 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Nalssiga joheumyeon chatagagesseoyo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Я приду, когда будет хорошая погода» события разворачиваются в огромном и шумной корейском мегаполисе – Сеуле. Здесь уже несколько лет живет Хе-вон – красивая молодая девушка и одаренная виолончелистка. Она играет в оркестре и неплохо зарабатывает, и все же жизнь в большом городе дается ей с трудом. Истосковавшись по добрым улыбкам и близким людям, она бросает карьеру и возвращается в свой родной провинциальный городок. Сперва Хе-вон боится, что она совершила ошибку, но вскоре в ее жизни появляется обаятельный парень – владелец книжной лавки, который признается, что любил ее со школы.

Series rating

7.6
Rate 11 votes
7.7 IMDb

"Nalssiga joheumyeon chatagagesseoyo" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The Wind in the Willows
Season 1 Episode 1
24 February 2020
Is it Past Perfect?
Season 1 Episode 2
25 February 2020
The Wolf's Silver Eyelash
Season 1 Episode 3
2 March 2020
My Old House in My Dream
Season 1 Episode 4
3 March 2020
Noblewoman from the West
Season 1 Episode 5
16 March 2020
Search for the Legend
Season 1 Episode 6
17 March 2020
The Road to the Cottage
Season 1 Episode 7
23 March 2020
Where Suspicions Become Reality
Season 1 Episode 8
24 March 2020
The Secret of the Boy Who Hated Dung Beetles
Season 1 Episode 9
30 March 2020
Let's Hold an Event
Season 1 Episode 10
31 March 2020
Two Different Stories
Season 1 Episode 11
6 April 2020
A Confession
Season 1 Episode 12
7 April 2020
Teardrop Tea Recipe
Season 1 Episode 13
13 April 2020
Sisterfield Maze
Season 1 Episode 14
14 April 2020
Until We Meet Again
Season 1 Episode 15
20 April 2020
After a Long Winter
Season 1 Episode 16
21 April 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more