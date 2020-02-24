В 1 сезоне сериала «Я приду, когда будет хорошая погода» события разворачиваются в огромном и шумной корейском мегаполисе – Сеуле. Здесь уже несколько лет живет Хе-вон – красивая молодая девушка и одаренная виолончелистка. Она играет в оркестре и неплохо зарабатывает, и все же жизнь в большом городе дается ей с трудом. Истосковавшись по добрым улыбкам и близким людям, она бросает карьеру и возвращается в свой родной провинциальный городок. Сперва Хе-вон боится, что она совершила ошибку, но вскоре в ее жизни появляется обаятельный парень – владелец книжной лавки, который признается, что любил ее со школы.