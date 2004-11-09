Menu
Mianhada, saranghanda 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 November 2004
Production year 2004
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Mianhada, saranghanda" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Прости, я люблю тебя» Чха Му-хек остался один в незнакомой стране. Австралийская семья, которая взяла парня на воспитание, отказалась от него. Теперь юноша спит в подъездах, как бездомное животное, и зарабатывает на пропитание мелким мошенничеством. Ввиду случайного стечения обстоятельств Чха Му-хек снова оказывается в родной Корее, где узнает, что его биологическая мать — известная личность. Она оставила его не из-за нехватки денег, а от нежелания заботиться о нем. Зато всю свою материнскую нежность женщина отдала второму сыну — избалованному мажору. Душу Му-хека разъедают боль и обида.

Series rating

8.0
Rate 13 votes
8.3 IMDb

"Mianhada, saranghanda" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
9 November 2004
Episode 2
10 November 2004
Episode 3
16 November 2004
Episode 4
17 November 2004
Episode 5
23 November 2004
Episode 6
24 November 2004
Episode 7
30 November 2004
Episode 8
1 December 2004
Episode 9
6 December 2004
Episode 10
7 December 2004
Episode 11
13 December 2004
Episode 12
14 December 2004
Episode 13
20 December 2004
Episode 14
21 December 2004
Episode 15
27 December 2004
Episode 16
28 December 2004
