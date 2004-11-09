В 1 сезоне сериала «Прости, я люблю тебя» Чха Му-хек остался один в незнакомой стране. Австралийская семья, которая взяла парня на воспитание, отказалась от него. Теперь юноша спит в подъездах, как бездомное животное, и зарабатывает на пропитание мелким мошенничеством. Ввиду случайного стечения обстоятельств Чха Му-хек снова оказывается в родной Корее, где узнает, что его биологическая мать — известная личность. Она оставила его не из-за нехватки денег, а от нежелания заботиться о нем. Зато всю свою материнскую нежность женщина отдала второму сыну — избалованному мажору. Душу Му-хека разъедают боль и обида.