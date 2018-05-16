Menu
Iriwa Anajwo season 1 watch online

Iriwa Anajwo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Iriwa Anajwo Seasons Season 1
Iriwa Anajwo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 32
Runtime 37 hours 20 minutes
"Iriwa Anajwo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Подойди и обними меня» в центре событий оказываются молодой парень и девушка — До-джин и Хан Джэ-и. Герои полюбили друг друга еще в школьные годы. Однако судьба была к ним немилосердна. Отец юноши оказался беспощадным убийцей, виновным в смерти родителей девушки. Со времен тех чудовищных событий прошло много лет. Парень вырос и стал полицейским, желая тем самым уберечь других людей от насилия, которому подверг своих жертв его отец. Его возлюбленная стала актрисой, пойдя по стопам убитой матери. Чувства между ними не угасли, но призраки прошлого препятствуют их воссоединению.

Series rating

7.6
Rate 11 votes
7.7 IMDb

"Iriwa Anajwo" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 May 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 May 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
17 May 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
17 May 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
23 May 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
23 May 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
24 May 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
24 May 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
30 May 2018
Episode 10
Season 1 Episode 10
30 May 2018
Episode 11
Season 1 Episode 11
31 May 2018
Episode 12
Season 1 Episode 12
31 May 2018
Episode 13
Season 1 Episode 13
6 June 2018
Episode 14
Season 1 Episode 14
6 June 2018
Episode 15
Season 1 Episode 15
14 June 2018
Episode 16
Season 1 Episode 16
14 June 2018
Episode 17
Season 1 Episode 17
21 June 2018
Episode 18
Season 1 Episode 18
21 June 2018
Episode 19
Season 1 Episode 19
28 June 2018
Episode 20
Season 1 Episode 20
28 June 2018
Episode 21
Season 1 Episode 21
4 July 2018
Episode 22
Season 1 Episode 22
4 July 2018
Episode 23
Season 1 Episode 23
5 July 2018
Episode 24
Season 1 Episode 24
5 July 2018
Episode 25
Season 1 Episode 25
11 July 2018
Episode 26
Season 1 Episode 26
11 July 2018
Episode 27
Season 1 Episode 27
12 July 2018
Episode 28
Season 1 Episode 28
12 July 2018
Episode 29
Season 1 Episode 29
18 July 2018
Episode 30
Season 1 Episode 30
18 July 2018
Episode 31
Season 1 Episode 31
19 July 2018
Episode 32
Season 1 Episode 32
19 July 2018
