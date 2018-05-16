В 1 сезоне сериала «Подойди и обними меня» в центре событий оказываются молодой парень и девушка — До-джин и Хан Джэ-и. Герои полюбили друг друга еще в школьные годы. Однако судьба была к ним немилосердна. Отец юноши оказался беспощадным убийцей, виновным в смерти родителей девушки. Со времен тех чудовищных событий прошло много лет. Парень вырос и стал полицейским, желая тем самым уберечь других людей от насилия, которому подверг своих жертв его отец. Его возлюбленная стала актрисой, пойдя по стопам убитой матери. Чувства между ними не угасли, но призраки прошлого препятствуют их воссоединению.