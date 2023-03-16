Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Lucky Hank 2023, season 1

Lucky Hank season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Lucky Hank Seasons Season 1
Lucky Hank
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Lucky Hank" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Счастливчик Хэнк» в центре событий оказывается Уильям Генри Деверо — младший, который заведует кафедрой английского языка в одном из непопулярных учебных заведений в штате Пенсильвания. В городе Рейлтон живет менее тысячи человек, и все они знакомы друг с другом. Председатель кафедры вызывает к себе повышенный интерес общественности. Он постоянно просит увеличить финансирование колледжу, а если этого не произойдет, грозится расправиться с гусем. А еще он обладает просто невыносимым характером и скрывается от сослуживцев, которые хотят выгнать его из колледжа.

Series rating

6.7
Rate 13 votes
6.8 IMDb

"Lucky Hank" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
16 March 2023
George Saunders
Season 1 Episode 2
23 March 2023
Escape
Season 1 Episode 3
30 March 2023
The Goose Boxer
Season 1 Episode 4
6 April 2023
The Clock
Season 1 Episode 5
13 April 2023
The Arrival
Season 1 Episode 6
20 April 2023
The Count of Monte Cristo
Season 1 Episode 7
27 April 2023
The Chopping Block
Season 1 Episode 8
4 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more