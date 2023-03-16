В 1 сезоне сериала «Счастливчик Хэнк» в центре событий оказывается Уильям Генри Деверо — младший, который заведует кафедрой английского языка в одном из непопулярных учебных заведений в штате Пенсильвания. В городе Рейлтон живет менее тысячи человек, и все они знакомы друг с другом. Председатель кафедры вызывает к себе повышенный интерес общественности. Он постоянно просит увеличить финансирование колледжу, а если этого не произойдет, грозится расправиться с гусем. А еще он обладает просто невыносимым характером и скрывается от сослуживцев, которые хотят выгнать его из колледжа.