Inkassatory season 1 watch online

Inkassatory season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Inkassatory Seasons Season 1
Инкассаторы 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 June 2012
Production year 2012
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Inkassatory" season 1 description

Новости о нападениях на инкассаторов в наше время, увы, стали чем-то будничным, но это событие буквально потрясло общественность: один сотрудник известной инкассаторской службы убит, другой тяжело ранен. Кровавое преступление совершено столь четко и слаженно, что следователи не могут не заподозрить: у налетчиков есть информатор среди инкассаторов. Не подозревают они лишь о том, что денег украдено гораздо больше, чем значится по документам: в машине был «черный нал», о котором органам знать не следует.Начальник службы инкассации решает втайне от следствия внедрить в группу инкассаторов своего человека, бывшего сослуживца Вадима. Его задача - вычислить предателя, цинично работающего на «два фронта». Трудность в том, что мотивы и возможности есть практически у всех...

Series rating

5.6
Rate 12 votes
5.9 IMDb

"Inkassatory" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 June 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 June 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 June 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 June 2012
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 June 2012
Серия 6
Season 1 Episode 6
7 June 2012
Серия 7
Season 1 Episode 7
7 June 2012
Серия 8
Season 1 Episode 8
7 June 2012
