В 1-м сезоне сериала «Слишком красивая жена» Гарик Протасов преподает литературу в провинциальной школе, а его супруга Елена работает педиатром в местной больнице. Супружеская пара возлагает большие надежды на свою юную дочь Аню, которая хочет стать профессиональной балериной. Ради того, чтобы дочь могла учиться в престижной школе танца, Протасов отправляются в Москву. В большом городе они сталкиваются с трудностями. Педагог со стажем устраивается охранником, Лена — медсестрой, а к Ане коллеги относятся с враждебностью. Хуже всего то, что в красивую Лену влюбляется миллионер Мареев, живущий по соседству. Он намерен увести Лену из семьи.