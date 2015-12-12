Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Slishkom krasivaya zhena 2015, season 1

Slishkom krasivaya zhena season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Slishkom krasivaya zhena Seasons Season 1
Слишком красивая жена 12+
Title Сезон 1
Season premiere 12 December 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Slishkom krasivaya zhena" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Слишком красивая жена» Гарик Протасов преподает литературу в провинциальной школе, а его супруга Елена работает педиатром в местной больнице. Супружеская пара возлагает большие надежды на свою юную дочь Аню, которая хочет стать профессиональной балериной. Ради того, чтобы дочь могла учиться в престижной школе танца, Протасов отправляются в Москву. В большом городе они сталкиваются с трудностями. Педагог со стажем устраивается охранником, Лена — медсестрой, а к Ане коллеги относятся с враждебностью. Хуже всего то, что в красивую Лену влюбляется миллионер Мареев, живущий по соседству. Он намерен увести Лену из семьи.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Slishkom krasivaya zhena" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 December 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 December 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 December 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 December 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more