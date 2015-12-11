В 1-м сезоне сериала «Любить нельзя ненавидеть» нейрохирург Владимир работает в клинике областного центра. Его родители держат маленькую гостиницу неподалеку от леса. В городе живет еще одна столь же успешная семья Сабуровых — молодой прокурор Алина и юрист Дмитрий. Однажды Сабуровы и отец Дмитрия, бывший военный, сталкиваются, ведь ни один бизнесмен в современном мире не может обойтись без адвоката. Дмитрий помогает Ивану решить множество проблем. Иллюзия рушится в одно мгновение. Иван попадает в зал суда, его банковские счета и имущество оказываются под арестом. Постановление подписывает прокурор Алина Сабурова.