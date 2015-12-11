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Lyubit nelzya nenavidet 2015 - 2016, season 1

Lyubit nelzya nenavidet season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Lyubit nelzya nenavidet Seasons Season 1
Любить нельзя ненавидеть 12+
Title Сезон 1
Season premiere 11 December 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Lyubit nelzya nenavidet" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Любить нельзя ненавидеть» нейрохирург Владимир работает в клинике областного центра. Его родители держат маленькую гостиницу неподалеку от леса. В городе живет еще одна столь же успешная семья Сабуровых — молодой прокурор Алина и юрист Дмитрий. Однажды Сабуровы и отец Дмитрия, бывший военный, сталкиваются, ведь ни один бизнесмен в современном мире не может обойтись без адвоката. Дмитрий помогает Ивану решить множество проблем. Иллюзия рушится в одно мгновение. Иван попадает в зал суда, его банковские счета и имущество оказываются под арестом. Постановление подписывает прокурор Алина Сабурова.

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"Lyubit nelzya nenavidet" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 December 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 December 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 January 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 January 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
18 January 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 January 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 January 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
24 January 2016
TV series release schedule
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