В 1 сезоне сериала «Испытание огнем: Трагедия в кинотеатре» в роковой вечер в июне 1997 года 59 человек погибли в результате пожара в кинотеатре «Упхаар» в Южном Дели. Еще сотня зрителей была госпитализирована с многочисленными ранами и ожогами. Эта трагедия запечатлелась в сознании многих на протяжении более двух десятилетий. В центре событий оказываются супруги, которым предстоит справиться со множеством испытаний. Нилам и Шекхар Кришнамурти потеряли двух своих детей в огне. Они проходят сквозь бесконечные трудности и невзгоды в поисках справедливости. На их пути встречаются и другие люди, чьи жизни уничтожила эта трагедия.