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Trial by Fire 2023, season 1

Trial by Fire season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Trial by Fire Seasons Season 1
Trial by Fire 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 15 minutes
"Trial by Fire" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Испытание огнем: Трагедия в кинотеатре» в роковой вечер в июне 1997 года 59 человек погибли в результате пожара в кинотеатре «Упхаар» в Южном Дели. Еще сотня зрителей была госпитализирована с многочисленными ранами и ожогами. Эта трагедия запечатлелась в сознании многих на протяжении более двух десятилетий. В центре событий оказываются супруги, которым предстоит справиться со множеством испытаний. Нилам и Шекхар Кришнамурти потеряли двух своих детей в огне. Они проходят сквозь бесконечные трудности и невзгоды в поисках справедливости. На их пути встречаются и другие люди, чьи жизни уничтожила эта трагедия.

Series rating

7.5
Rate 11 votes
7.6 IMDb

"Trial by Fire" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Trial by Fire
Season 1 Episode 1
13 January 2023
A.V.U.T.
Season 1 Episode 2
13 January 2023
Memorial
Season 1 Episode 3
13 January 2023
Uphaar
Season 1 Episode 4
13 January 2023
Heroes
Season 1 Episode 5
13 January 2023
Villains
Season 1 Episode 6
13 January 2023
Border
Season 1 Episode 7
13 January 2023
TV series release schedule
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