Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Super League: The War for Football 2023, season 1

Super League: The War for Football season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Super League: The War for Football Seasons Season 1
Super League: The War for Football 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 40 minutes
"Super League: The War for Football" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Суперлига: Битва за футбол» авторы проекта рассказывают о масштабной битве за европейский футбол, которая началась после того, как несколько спортивных клубов сообщили о планах по созданию отдельной собственной лиги. Проект познакомит фанатов с прошлыми, настоящими и будущими проблемами европейского футбола и самыми влиятельными фигурами, которые хотели разрушить или защитить традиции этого вида спорта. В проекте представлены интервью с руководителями лиг, основателями клубов и людьми, которым принадлежит идея создания европейской Суперлиги.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
7.5 IMDb

"Super League: The War for Football" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Day one
Season 1 Episode 1
13 January 2023
Day two
Season 1 Episode 2
13 January 2023
Day three
Season 1 Episode 3
13 January 2023
Day four
Season 1 Episode 4
13 January 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more