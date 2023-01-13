В 1 сезоне сериала «Суперлига: Битва за футбол» авторы проекта рассказывают о масштабной битве за европейский футбол, которая началась после того, как несколько спортивных клубов сообщили о планах по созданию отдельной собственной лиги. Проект познакомит фанатов с прошлыми, настоящими и будущими проблемами европейского футбола и самыми влиятельными фигурами, которые хотели разрушить или защитить традиции этого вида спорта. В проекте представлены интервью с руководителями лиг, основателями клубов и людьми, которым принадлежит идея создания европейской Суперлиги.