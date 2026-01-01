Menu
Russian
Freeman , season 1

Freeman
Freeman
Original title Season 1
Title Сезон 1
В 1 сезоне сериала Freeman обычная американская семья отправляется в небольшой идиллический городок, расположенный в штате Джорджия. Главным героям досталась в наследство местная достопримечательность, которую местные жители окрестили поместьем Фриман. Согласно всем законам жанра, старинная усадьба хранит в себе множество темных секретов, уходящих корнями в прошлое. Да и сам город полон мрачных тайн. Вскоре члены семьи начинают ощущать, как тучи сгущаются над их домом. Им предстоит столкнуться с различными испытаниями и преодолеть немало трудностей, чтобы раскрыть зловещий секрет.

Freeman List of episodes

Season 1
