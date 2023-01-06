В 1 сезоне сериала «Буровая» экипаж «Кинлох Браво» готовится к отъезду на материк. Вертолет с командой рабочих на борту внезапно оказывается окутан неестественным туманом. В это же время возникают непредсказуемые перебои в работе всей буровой установки. Спустя некоторое время один из членов команды таинственно исчезает. Остальная группа решает разделиться, чтобы обыскать производственный модуль и найти его. Члены экипажа страдают от нехватки еды и паранойи. Затем они обнаруживают нечто, что выталкивает их далеко за пределы зоны комфорта. Команда осознает, что в игру вступает нечто сверхъестественное. Их жизни в опасности.