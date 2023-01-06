Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Rig 2023, season 1

The Rig season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Rig Seasons Season 1
The Rig
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 6 minutes
"The Rig" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Буровая» экипаж «Кинлох Браво» готовится к отъезду на материк. Вертолет с командой рабочих на борту внезапно оказывается окутан неестественным туманом. В это же время возникают непредсказуемые перебои в работе всей буровой установки. Спустя некоторое время один из членов команды таинственно исчезает. Остальная группа решает разделиться, чтобы обыскать производственный модуль и найти его. Члены экипажа страдают от нехватки еды и паранойи. Затем они обнаруживают нечто, что выталкивает их далеко за пределы зоны комфорта. Команда осознает, что в игру вступает нечто сверхъестественное. Их жизни в опасности.

Series rating

5.6
Rate 13 votes
5.9 IMDb

The Rig List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
6 January 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 January 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 January 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
6 January 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 January 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
6 January 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more