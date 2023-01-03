В 1 сезоне сериала «Уилл Трент» детство главного героя прошло в перегруженной системе приемных семей Атланты, поскольку родители оставили его при рождении. Полный решимости сделать так, чтобы никто не столкнулся с подобным, он устроился в спецслужбу и быстро добился высокого уровня раскрываемости дел. Сотрудник Бюро расследований Джорджии привык рассчитывать на свое профессиональное чутье и опыт. Уилл Трент принимается за расследование очередного убийства и спустя некоторое время понимает, что эта история скрывает в себе нечто большее, чем может показаться на первый взгляд.