Will Trent 2023, season 1

Will Trent season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Will Trent Seasons Season 1
Will Trent
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"Will Trent" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Уилл Трент» детство главного героя прошло в перегруженной системе приемных семей Атланты, поскольку родители оставили его при рождении. Полный решимости сделать так, чтобы никто не столкнулся с подобным, он устроился в спецслужбу и быстро добился высокого уровня раскрываемости дел. Сотрудник Бюро расследований Джорджии привык рассчитывать на свое профессиональное чутье и опыт. Уилл Трент принимается за расследование очередного убийства и спустя некоторое время понимает, что эта история скрывает в себе нечто большее, чем может показаться на первый взгляд.

Series rating

7.6
Rate 13 votes
7.7 IMDb

Will Trent List of episodes

Pilot
Season 1 Episode 1
3 January 2023
I'm a Pretty Observant Guy
Season 1 Episode 2
10 January 2023
Don't Let It Happen Again
Season 1 Episode 3
17 January 2023
My Stupid Detective Brain
Season 1 Episode 4
24 January 2023
The Look Out
Season 1 Episode 5
31 January 2023
Should I Go Get My Tin Foil Hat?
Season 1 Episode 6
14 February 2023
Unable to Locate
Season 1 Episode 7
21 February 2023
Two Hundred Dollars and a Bus Pass
Season 1 Episode 8
28 February 2023
Manhunt
Season 1 Episode 9
21 March 2023
Pterodactyls Can Fly
Season 1 Episode 10
28 March 2023
Bill Black
Season 1 Episode 11
18 April 2023
Nothing Changed Except for Everything
Season 1 Episode 12
25 April 2023
A Bad Temper And A Hard Heart
Season 1 Episode 13
2 May 2023
TV series release schedule
