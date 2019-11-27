В 1 сезоне сериала «Люди с недостатками» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Джу Со Ен. Она убеждена, что очаровательные парни приносят только несчастья. Однажды на ее пути попадается Ли Кан Ву — привлекательный молодой человек, который буквально одержим своей внешностью. Главная героиня сразу начинает презирать его, не догадываясь, какая история стоит за этим. Парень много работал над тем, чтобы приобрести атлетическое телосложение, ведь он всегда был склонен к полноте. Джу Со Ен и Ли Кан Ву работают вместе и постепенно начинают обращать друг на друга внимание. Правда, сначала у них происходят стычки.