Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hajainneun Ingandeul season 1 watch online

Hajainneun Ingandeul season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hajainneun Ingandeul Seasons Season 1
Hajainneun Ingandeul 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 32
Runtime 32 hours 0 minute
"Hajainneun Ingandeul" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Люди с недостатками» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Джу Со Ен. Она убеждена, что очаровательные парни приносят только несчастья. Однажды на ее пути попадается Ли Кан Ву — привлекательный молодой человек, который буквально одержим своей внешностью. Главная героиня сразу начинает презирать его, не догадываясь, какая история стоит за этим. Парень много работал над тем, чтобы приобрести атлетическое телосложение, ведь он всегда был склонен к полноте. Джу Со Ен и Ли Кан Ву работают вместе и постепенно начинают обращать друг на друга внимание. Правда, сначала у них происходят стычки.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

"Hajainneun Ingandeul" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
27 November 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 November 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 November 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 November 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 December 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
4 December 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
5 December 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
5 December 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
11 December 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
11 December 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
12 December 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
12 December 2019
Episode 13
Season 1 Episode 13
18 December 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
18 December 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
19 December 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
19 December 2019
Episode 17
Season 1 Episode 17
25 December 2019
Episode 18
Season 1 Episode 18
25 December 2019
Episode 19
Season 1 Episode 19
26 December 2019
Episode 20
Season 1 Episode 20
26 December 2019
Episode 21
Season 1 Episode 21
1 January 2020
Episode 22
Season 1 Episode 22
1 January 2020
Episode 23
Season 1 Episode 23
2 January 2020
Episode 24
Season 1 Episode 24
2 January 2020
Episode 25
Season 1 Episode 25
8 January 2020
Episode 26
Season 1 Episode 26
8 January 2020
Episode 27
Season 1 Episode 27
9 January 2020
Episode 28
Season 1 Episode 28
9 January 2020
Episode 29
Season 1 Episode 29
15 January 2020
Episode 30
Season 1 Episode 30
15 January 2020
Episode 31
Season 1 Episode 31
16 January 2020
Episode 32
Season 1 Episode 32
16 January 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more