В 1 сезоне сериала «Юность, подожди!» очаровательная Су Цаньцань и ее школьные друзья вступают в период взросления. Это время связано с самыми серьезными переживаниями в жизни каждого подростка. Им предстоит проверить на прочность свою дружбу, впервые влюбиться и разочароваться, столкнуться с неразрешимыми противоречиями, которые поселятся в их сердцах. Впрочем, Су повезет. Дружбу со своими школьными приятелями ей удастся пронести сквозь двадцать лет своей жизни. Они всегда будут рядом в те моменты, когда девушке потребуется помощь. Веселая Сюй Мэй Ли и эксцентричный Лань Тянь Е не дадут Су в обиду.