Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Wait, My Youth 2019, season 1

Wait, My Youth season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Wait, My Youth Seasons Season 1
Wait, My Youth 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 24
Runtime 14 hours 0 minute
"Wait, My Youth" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Юность, подожди!» очаровательная Су Цаньцань и ее школьные друзья вступают в период взросления. Это время связано с самыми серьезными переживаниями в жизни каждого подростка. Им предстоит проверить на прочность свою дружбу, впервые влюбиться и разочароваться, столкнуться с неразрешимыми противоречиями, которые поселятся в их сердцах. Впрочем, Су повезет. Дружбу со своими школьными приятелями ей удастся пронести сквозь двадцать лет своей жизни. Они всегда будут рядом в те моменты, когда девушке потребуется помощь. Веселая Сюй Мэй Ли и эксцентричный Лань Тянь Е не дадут Су в обиду.

Series rating

7.5
Rate 12 votes
7.7 IMDb

"Wait, My Youth" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 March 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
19 March 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 March 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 March 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
19 March 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
19 March 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
26 March 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
26 March 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
26 March 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
26 March 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
26 March 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
26 March 2019
Episode 13
Season 1 Episode 13
2 April 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
2 April 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
2 April 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
2 April 2019
Episode 17
Season 1 Episode 17
2 April 2019
Episode 18
Season 1 Episode 18
2 April 2019
Episode 19
Season 1 Episode 19
9 April 2019
Episode 20
Season 1 Episode 20
9 April 2019
Episode 21
Season 1 Episode 21
9 April 2019
Episode 22
Season 1 Episode 22
9 April 2019
Episode 23
Season 1 Episode 23
9 April 2019
Episode 24
Season 1 Episode 24
9 April 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more