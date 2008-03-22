В 1-м сезоне сериала «Ворожея» Женя рассталась с молодым человеком и не может даже заплатить за аренду жилья. Отец не может помочь дочери, поскольку живет с мачехой и решения принимает только в согласии с ней. На Женькино счастье, у нее есть активная и предприимчивая подруга по имени Маша. Та быстро находит способ, благодаря которому Женя может в кратчайшие сроки подзаработать. Она предлагает дать объявление о том, что Женя является потомственной ворожеей, способной предсказывать будущее и гадать на судьбу. Женя сначала относится к этой идее скептически. Но Маша настаивает, утверждая, что магические услуги сейчас невероятно популярны...