Vorozhbita 2008, season 1

Season premiere 22 March 2008
Production year 2008
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 50 minutes
В 1-м сезоне сериала «Ворожея» Женя рассталась с молодым человеком и не может даже заплатить за аренду жилья. Отец не может помочь дочери, поскольку живет с мачехой и решения принимает только в согласии с ней. На Женькино счастье, у нее есть активная и предприимчивая подруга по имени Маша. Та быстро находит способ, благодаря которому Женя может в кратчайшие сроки подзаработать. Она предлагает дать объявление о том, что Женя является потомственной ворожеей, способной предсказывать будущее и гадать на судьбу. Женя сначала относится к этой идее скептически. Но Маша настаивает, утверждая, что магические услуги сейчас невероятно популярны...

4.2
Rate 13 votes
4.4 IMDb

Серия 1
Season 1 Episode 1
22 March 2008
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 March 2008
