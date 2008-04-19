В 1-м сезоне сериала «Колечко с бирюзой» события происходят в конце 80-х годов минувшего столетия. Военнослужащий Игорь после ранения попадает в госпиталь, где влюбляется в медсестру Наташу. Однако их отношения быстро заканчиваются после того, как Наташа видит мужчину в объятиях своей бывшей подруги. В отчаянии она выходит замуж за человека, которого не любит. Петр долгое время оказывал ей знаки внимания, и женщина решила, что лучшей кандидатуры не найти. Но семейная жизнь длится недолго — Петр погибает при пожаре. Беременная Наталья все это время хранит кольцо с бирюзой — подарок Игоря. Спустя несколько лет судьба сталкивает героев вновь.